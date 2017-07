2017 IKA TwinTip:Racing Europeans – Day 2 Recap

Video highlights of day 2 at Hang Loose Beach. Check it out.



OVERALL STANDINGS AFTER 2 ELIMINATION (BOYS AND GIRLS) / 4 ELIMINATIONS (ADULT OPEN)

Boys (U19)

1. Toni Vodisek (SLO) – 5 points

2. Tom Bridge (GBR) – 10 point

3. Anthony Picard (FRA) – 10 points

4 .Lorenzo Morelli (ITA) – 11 points

5. Cameron Maramenides (USA) – 14 points

Girls (U19)

1. Daniela Moroz (USA) – 5 points

2. Nina Font Castells (ESP) – 5 points

3. Claudia Leon Martinez (ESP) – 12 points

4. Isotta Di Domenico (ITA) – 14 points

5. Chiara Adobati (ITA) – 15 points

Open

1. Martin Dolenc (CRO) – 3 points

2. Florian Gruber (GER) – 8 points

3 .Atte Kappel (SWE) – 10 points

4. Axel Mazella (FRA) – 11 points

5. Theo De Ramecourt (FRA) – 14 points