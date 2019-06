2019 Wind Voyager Triple-S Invitational – Round One Recap

Take a sneak peek at the video recap from Round 1 of the 2019 Wind Voyager Triple-S Invitational.



Round 1 Results:

Top Women’s Scores-

Annelous LLammerts 25.25; Colleen Carroll 21.3; Issy Von Zastrow 20.4

Top Men’s Scores-

Heat 1-Noe Font 31.1; Christophe Tack 30.6; Sam Light 26.5

Heat 2- Ewan Jaspan 32.6; Alex Maes 31.85; Eric Rienstra 23.2

Heat 3- Brandon Scheid 34.2; Aaron Hadlow 23.5; Artem Garashcenko 22.2