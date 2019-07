GKA Freestyle World Cup | Fuerteventura 2019 | Best Trick Competition

Check out the highlights of the Best Trick Competition on the last day of the GKA Freestyle World Cup in Fuerteventura.



Edit by Adam Sims

BEST TRICK COMPETITION

TWINTIP MEN

1: Arthur Guillebert (FRA)

2: Lewis Crathern (GBR)

3: Nelson Gomez (COL)

TWINTIP WOMEN

1: Pippa van Iersel (NLD)

2: Alexandra Torres (ESP)

STRAPLESS FREESTYLE MEN

1: Kiko Roig Torres (ESP)

2: Pedro Matos (BRA)

3: Anderson Reboucas (DEU)