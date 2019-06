GKA Kite-Surf World Cup Sylt 2019 | Winners: Airton Cozzolino and Carla Herrera Oria

Airton Cozzolino and Carla Herrera Oria claim the first places at the GKA Kite-Surf World Cup Sylt 2019.



GKA Report:

Airton Cozzolino and Carla Herrera Oria victorious at GKA Sylt

Thursday 27th June

Report: Matt Pearce / All photos: Svetlana Romantsova

The Double Eliminations wrapped up today at the GKA Kite-Surf World Cup Sylt with Airton Cozzolino and Carla Herrera Oria defending their Single Elimination victories and winning the Doubles!

FINAL RESULTS

Men’s Division

1: Airton Cozzolino (CPV)

2: James Carew (AUS)

3: Mitu Monteiro (CPV)

4: Simon Joosten (BRB)

5: Jan Marcos Riveras (DOM)

Women’s Division

1: Carla Herrera Oria (ESP)

2: Charlotte Carpentier (FRA)

3: Susanne Schwarztrauber (DEU)

4: Peri Roberts (AUS)

5: Capucin Delannoy (FRA)

Source: gkakiteworldtour.com