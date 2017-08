GKA Kite-Surf World Tour 2017 Fuerteventura – Best Trick

Keahi de Aboitiz wins the Best Trick competition in Fuerteventura. Check out the highlights of the day!

Best Trick Results:

1 – Keahi de Aboitiz

2 – Matchu Lopes

3 – AIRton Cozzolino

4 – Gustavo Arrojo