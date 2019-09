GKA Mauritius – DAY 3 – Freestyle action at Bel Ombre

Check here all the action from Day 3 in Bel Ombre, Mauritius.



Edit by Mintautas Grigas

WOMEN’S SEMI FINAL LINE-UP:

SEMI-FINAL 01

Nathalie Lambrecht (SWE)

Claudia Leon (ESP)

Bruna Kajiya (BRA)

Paula Novotna (CZE

SEMI-FINAL 02

Therese Taabbel (DEN)

Pippa van Iersel (NED)

Rita Arnaus (ESP)

Mikaili Sol (BRA)

MEN’S QUARTER FINALS (ROUND THREE):

HEAT 13:

Joselito del Rosario (DR)

Nicolas Delmas (FRA)

Valentin Rodriguez (COL)

Gianmaria Coccoluto (ITA)

HEAT 14:

Oswald Smith (RSA)

Stefan Spiessberger (AUT)

Arthur Guillebert (FRA)

Carlos Mario (BRA)

HEAT 15:

Arron Rosslee (RSA)

Juan Rodriguez (COL)

Adeuri Corniel (DR)

Liam Whaley (ESP)

HEAT 16:

Posito Martinez (DR)

Louka Pitot (FRA)

Paul Serin (FRA)

Maxime Chabloz (SUI)