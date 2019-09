GKA MAURITIUS – DAY 4 – Freestyle Finals

Mikaili Sol and Adeuri Corniel claimed the Mauritius freestyle event win. Watch the highlight video of the women’s and men’s finals.



RESULT MEN’S FINAL:

1 Adeuri Corniel (DR) 36.2 points

2 Valentin Rodriguez (COL) 36.19

3 Liam Whaley (ESP) 32.56

4 Nicolas Delmas (FRA) 24.46

RESULT WOMEN’S FINAL:

1 Mikaili Sol (BRA) 33.99

2 Rita Arnaus (ESP) 27.01

3 Bruna Kajiya (BRA) 25.03

4 Claudia Leon (ESP) 18.23