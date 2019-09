GKA MAURITIUS | DAY 6 | Men’s Singles Final

Watch the highlights of the epic single elimination wave final at Bel Ombre, Mauritius.



FINAL SCORE

Airton: 15.16

James: 14.43

SINGLE ELIMINATION STANDINGS

1 Airton Cozzolino (CV)

2 James Carew (AUS)

3 Oswald Smith (RSA)

4 Jan Marcos Riveras (DR)

Video: Mintautas Grigas