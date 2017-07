Kitesurf Cup Sylt 2017 – Final Day

Hugo Guias and Aurélien Petreau won the 15th edition of the Kitesurf Cup Sylt. Watch some of the highlights of the final day of competition in Westerland.



Results:

1. Hugo Guias (FRA) / Aurélien Petreau (FRA) – 18pts

2. Marian Hund (GER) / Jannis Maus (GER) – 16pts

3. Hannah Whiteley (GB) / Nick Jacobsen (DK) – 12pts

4. Paula Novotna (CZ) / Lasse Walker (NL) – 10pts

5. Lea Höffkes (GER) / Carsten Fransen (GER) – 3pts

6. Philipp & Patrick Barluschke (GER) – 1pts