Red Bull Megaloop Challenge 2017 Riders List

The window period has already started! From 1st April to 1st November, when the wind hits 30+ knots in right direction, 16 kiteboarders will be challenged at ‘The Spot’, Zandvoort.

With only 2 wildcards to be decided, here is the list of the 14 heroes:

Lasse Walker

Linus Erdmann

Willem van der Meij

Oli Sweeney

Antoine Clerc

Steven Akkersdijk

Kevin de Smidt

Jerrie van de Kop

Thomas Vidal

Ryan de Witte

Ross-Dillon Player

Joshua Emanuel

Gijs Wassenar

Brandon Snider

Stay tuned for more updates!