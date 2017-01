We be crashing

Crash segment from Hood Jam 2016 by Vincent Bergeron. It’s wipeout time, check it out!



Riders: Jesse Richman, Oswald Smith, Sam Light, Craig Cunningham, Ewan Jaspan, Colleen Carroll, John Perry, Noè Font, Rich Sabo, Brandon Scheid, Sensi Graves, Sam Medysky, Pierre Vogel, Eric Rienstra, Katie Potter, Annelous Lammerts, Karolina Winkowska, Christophe Tack, James Boulding, Alex Maes and Ramiro Gallart.