Kitesurf destinations by month – part 1

For those who want to choose a destination windy at any time of year, here’s a timetable with some of the destinations where the wind is almost guaranteed… from January until June

January

Western Oz, Cumbuco Brazil, cape town-South Africa, La ventana-mexico, Boracay-philipines, Namibia, St. Louis-Senegal, Copal-Costa Rica, Mui Ne Bay-Vietnam, Nashiro-Japan, Baja, Barbados, Kenya-mombasa, BVIs, Carmelo-Uruguay, Buenos aires-Argentina, Hong Kong, Puclaro-Chile, Yemen-Red Sea, Zanzibar, Bahamas, Adicora, Tarifa

February

Margarita, Western Oz, Cumbuco Brazil, St. Louis-Senegal, Cape Verde, Melbourne, Hua Hin – Thailand, South Africa, La ventana-mexico, Boracay-philipines, Cap Chevalier-Martinique, Zanzibar-Tanzania, Copal-Costa Rica, Mui Ne Bay-Vietnam, Belize, Florida-USA, Nashiro-Japan, Baja, Barbados, South Padre Island-(TX)USA, Esbjerg-Denmark, cabarete, Bonaire-Carib, St. Lucia-Carib, Whitehaven-Whitsunday Islands, BVIs, Noordwijk ann Zee-Netherlands, Puclaro-Chile, Yemen-Red Sea, Bahamas, Coche, Adicora, Tarifa

March

El gouna-Egypt, cape verde, St. Louis-Senegal, cabarete, margarita, Western Oz, Hua Hin – Thailand, South Africa, La ventana-mexico, Esbjerg-Denmark, Antigua, Goa, Cap Chevalier-Martinique, Zanzibar-Tanzania, Copal-Costa Rica, Mui Ne Bay-Vietnam, Belize, Florida-USA, Barbados, South Padre Island-(TX)USA, Bonaire-Carib, St. Lucia-Carib, Negombo-Sri Lanka, BVIs, Ibiza-spain, Rosslare-Ireland, Watergate-UK, Cape Hatteras-USA, Puclaro-Chile, Yemen-Red Sea, Bahamas, Coche, Adicora, Los Roques, Tarifa

April

Pismo Beach – California, cape verde, Margarita, Western Oz, Hua Hin – Thailand, Antigua, Cap Chevalier-Martinique, Belize, Banff-Canada, Barbados, South Padre Island-(TX)USA, Safaga-Egypt, Bonaire-Carib, St. Lucia-Carib, Whitehaven-Whitsunday Islands, Negombo-Sri Lanka**, Ibiza-spain, Rosslare-Ireland, Watergate-UK, Cape Hatteras-USA, Puclaro-Chile, Coche, Los Roques, Adicora, Tarifa

May

Pismo Beach – California, cape verde, Margarita, Antigua, Cape Hatteras-USA, Leucate-France, Essaouira-Morocco, Iraq, El yaque-venezuela, ras sudr-egypt, Rhodes-Greece, porto pollo-Sardinia, Fuerteventura, cabarete, Bonaire-Carib, St. Lucia-Carib, Whitehaven-Whitsunday Islands, Ibiza-spain, Aruba-Carib, Tarifa, Puclaro-Chile, Mancora-Peru, El Coche, Adicora, Los Roques,

June

Pismo Beach – California, Cumbuco Brazil, Fuerteventura, Tenerife, cape verde, cabarete, Raratonga, The gorge-USA, Bol-Croatia, Ponto de Oura-Mozambique, Seychelles*, Maui-USA, fiji, Essaouira-Morocco, Guincho-Portugal, el yaque-venezuela, rhodes-greece, levkada-greece, dakhla-morocco , Corsica, Rhodes-Greece, Pirlanta-Turkey, Paramali-Cyprus, porto pollo-Sardinia, Lanzarote, Bonaire-Carib, St. Lucia-Carib, Sri Lanka**, Aruba-Carib, Puclaro-Chile, Mancora-Peru, Sumbawa-Indonesia, Los Roques

In a couple of days we will publish the Kitesurf destinations by month part 2. Stay tuned on Kitemovement