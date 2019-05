Aaron En La Playa (Part #5)

It’s time for Aaron Hadlow’s part in the “En La Playa” video series. Watch and enjoy!



Camera: Carlos Guzman, Vincent Bergeron

Edit: Vincent Bergeron

Produced: Duotone Kiteboarding

Photos: Toby Bromwich

Production Manager: Craig Cunningham

Executive Producer: Thomas Kaiser

You can re-watch:

Part #1 – Noè Font

Part #2 – Stefan Spiessberger

Part #3 – Craig Cunningham

Part #4 – Francesca Bagnioli