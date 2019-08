AMPhetamine – Wakeskate B Side.

A short wakeskate edit, starring Alexander Lewis-Hughes, shot at Kite Mansion, Brazil. Watch it and enjoy!



Edit: Alexander Lewis-Hughes

Song: Felix Da Housecat – Madame Hollywood feat. Miss Kittin

Filmers: Alex Maes, Annelous Lammerts, Ewan Jaspan, Karolina Winkowska