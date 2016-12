Dirty Habits Episode 3: Guy Fawkes Firework Night Kiting

Episode 3 is out! Guy Fawkes firework night kiting and sketchy winch sessions. All in a day with the Dirty Habits Crew! Take a break and watch the crew in action.



Featuring: Graham Howes​, Nick Jacobsen​, Keahi de Aboitiz​, James Boulding​, Oswald Smith, Ian Curry-lindahl, Luke McGillewie​, Craig Eygenberger​, Jason Colborne​, Jason Baker​, Sean Bacon​, Joshua Emanuel​, Carl Ferreira​, Candice Bacon​.

Film/edit: Jop Heemskerk​

Extra: Showmeyourmouth​ / James Boulding​ / Cabrinha