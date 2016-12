PAMOJA

Travel to Zanzibar with Sofi Chevalier, Colleen Carroll, Issy von Zastrow, Izabela Matykiewicz and Triina Trei! Watch “Pamoja”, a Swahili word for ‘together’ and enjoy their fun trip in paradise.



CAMERA:

Marcus Graichen

Stefan Graichen

EDIT:

Shayne Thomas

MUSIC:

3 Jimmy -Anabel @3rd Stream

Chizi – Mykz