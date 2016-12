The Return of The Kite Tribe.

This video is all about fun, friendship and respect to mother nature. Watch good times in Martinique and Guadeloupe Islands!



Riders: Lucas Pelus, Julie Gresser, Sophie Le LOC’H, Fabien Védie, Pierre Cahagnier, Doud Reudet, Maxime Huard.

Filmed by: Lisa, Marque, Fabien, Lucas

Edit: Fabien, Lucas