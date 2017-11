May the Wind be with You

“May the Wind be with You” is an extreme snowkite documentary filmed in Norway, featuring Sebastian Bubmann, Maxi Kühnhauser, Tobi Deckert and Philipp Kuchelmeister. Watch it and enjoy the team exploring Norway’s peaks!

Snowkite spots visited on this trip:

Lyngen: “Koppangen Brygger” 69.679244, 20.256032

Lyngen glacier: 69.679244, 20.256032

Lyngenseidet: 69.545102, 20.118655

Lofoten: “Svolvaer” 68.256737, 14.581456

Lofoten: “Fredvang” 68.090048, 13.106217